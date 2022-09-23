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Умерла писательница и лауреат Букеровской премии Хилари Мантел

На 71-м году жизни скончалась писательница и лауреат Букеровской премии Хилари Мантел

Фото: Peter Summers / Getty Images

На 71-м году жизни скончалась британская писательница и двукратный лауреат Букеровской премии Хилари Мантел. Об этом сообщает The Guardian.

По словам близких автора, Мантел скончалась внезапно, в окружении своей семьи и друзей. Точная причина смерти не уточняется.

«Хилари Мантел была одной из величайших английских писательниц этого столетия. Ее любимые произведения по праву считаются современной классикой. Нам будет очень ее не хватать», — сообщили в издательстве HarperCollins, с которым сотрудничала автор.

Мантел написала 17 книг, которые стали популярны по всему миру. Самыми известными работами писательницы являются две серии исторического романа «Волчий зал» и «Внесите тела», за которые автор дважды становилась лауреатом Букеровской премии в 2009 и 2020 годах.

Тираж «Волчьего зала», первой части романа, составил 5 тысяч экземпляров, книга была переведена на 41 язык мира. Роман был адаптирован для постановки Королевской шекспировской труппы в 2013 году.

В 2006-м писательнице присвоили звание командора Британской империи, а через восемь лет она стала Дамой-Командором этого ордена.

13 сентября стало известно, что на 92-м году жизни скончался франко-швейцарский режиссер «новой волны», актер и продюсер Жан-Люк Годар.

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Анастасия Астахова
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