Умерла писательница и лауреат Букеровской премии Хилари Мантел

На 71-м году жизни скончалась писательница и лауреат Букеровской премии Хилари Мантел

На 71-м году жизни скончалась британская писательница и двукратный лауреат Букеровской премии Хилари Мантел. Об этом сообщает The Guardian.

По словам близких автора, Мантел скончалась внезапно, в окружении своей семьи и друзей. Точная причина смерти не уточняется.

«Хилари Мантел была одной из величайших английских писательниц этого столетия. Ее любимые произведения по праву считаются современной классикой. Нам будет очень ее не хватать», — сообщили в издательстве HarperCollins, с которым сотрудничала автор.

Мантел написала 17 книг, которые стали популярны по всему миру. Самыми известными работами писательницы являются две серии исторического романа «Волчий зал» и «Внесите тела», за которые автор дважды становилась лауреатом Букеровской премии в 2009 и 2020 годах.

Тираж «Волчьего зала», первой части романа, составил 5 тысяч экземпляров, книга была переведена на 41 язык мира. Роман был адаптирован для постановки Королевской шекспировской труппы в 2013 году.

В 2006-м писательнице присвоили звание командора Британской империи, а через восемь лет она стала Дамой-Командором этого ордена.

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