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В Литве отказали в выступлении белорусскому коллективу по политическим мотивам

Организаторы в Литве отозвали выступление коллектива из Белоруссии по политическим мотивам

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Организаторы концерта в Литве отозвали выступление коллектива из Белоруссии Classic Energy orchestra по политическим мотивам. Об этом сообщает ТАСС.

Вступление было отозвано после заявлений политиков о его недопустимости. По их словам, Минск является союзником Москвы в российско-украинском конфликте, а дирижер Юрий Караваев «служит режиму» в качестве штатного дирижера Государственного академического симфонического оркестра.

«Сообщаем, что концерт Classic Energy orchestra "Мировые хиты" не состоится», — уведомила на своей странице в интернете администрация концертного зала, где должно было пройти выступление.

Член парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Довиле Шакалене указал, что культура — это «мягкая сила авторитарных режимов». «Исполнитель, опекаемый [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко, для Литвы желательной персоной не является», — заявил он.

Ранее в Грузии отменили выступления «Машины времени», юмориста Максима Галкина и певца Валерия Меладзе. Минкультуры Грузии опровергло сообщение о том, что концерты были отменены по политическим причинам. По данным министерства, они не могли запретить выступления в старом Дворце спорта, так как не управляют этим объектом.

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Виктория Кондратьева
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