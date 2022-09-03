В Грузии отменили выступления российских артистов

В Грузии отменены концерты «Машины времени», Галкина и Меладзе

В Грузии отменили выступления «Машины времени», юмориста Максима Галкина и певца Валерия Меладзе. Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Минкультуры Грузии опровергло сообщение о том, что концерты были отменены по политическим причинам. По данным министерства, они не могли запретить выступления в старом Дворце спорта, так как не управляют этим объектом.

«Старый Дворец спорта уже много лет находится в частной собственности, вопрос проведения концерта в собственности частной компании выходит за рамки компетенции министерства», — говорится в сообщении.

В новом Дворце спорта, который находится в управлении министерства, в настоящий момент проходит чемпионат Европы по баскетболу.

Администрация старого Дворца спорта объяснила отмену концертов ремонтными работами.