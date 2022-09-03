Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Грузии отменили выступления российских артистов

В Грузии отменены концерты «Машины времени», Галкина и Меладзе

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

В Грузии отменили выступления «Машины времени», юмориста Максима Галкина и певца Валерия Меладзе. Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Минкультуры Грузии опровергло сообщение о том, что концерты были отменены по политическим причинам. По данным министерства, они не могли запретить выступления в старом Дворце спорта, так как не управляют этим объектом.

«Старый Дворец спорта уже много лет находится в частной собственности, вопрос проведения концерта в собственности частной компании выходит за рамки компетенции министерства», — говорится в сообщении.

В новом Дворце спорта, который находится в управлении министерства, в настоящий момент проходит чемпионат Европы по баскетболу.

Администрация старого Дворца спорта объяснила отмену концертов ремонтными работами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кадырову предрекли новую должность
Хирург предупредил об опасности привычки класть ногу на ногу
Названы три признака становления США в банановую республику
США не увидели необходимости наказывать за действия Москвы всех россиян
В Грузии отменили выступления российских артистов
«Сочи» проиграл «Краснодару» в матче РПЛ
Раскрыт способ обойти требования банков при получении кредита
Митингующие в Чехии потребовали отставки правительства
В США снова перенесли непилотируемый полет к Луне
Стало известно о самом популярном типе квартир в Москве и Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.