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Блогерша показала способ скрыть полный живот с помощью одежды

Блогерша Мэдисон Белтран: скрыть живот помогут джинсы из стопроцентного хлопка

Фото: Shutterstock

Блогерша Мэдисон Белтран показала способ скрыть полный живот с помощью одежды. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 146 тысяч подписчиков.

По словам обладательницы пышных форм, чтобы спрятать проблемную нижнюю часть живота, следует выбирать трусы из плотного материала с широкой резинкой. «Только убедитесь, что вы купили нужный размер, поскольку из-за неправильно подобранного нижнего белья у вас на теле появится еще одна складка», — пояснила она.

Кроме того, скорректировать фигуру помогут джинсы из стопроцентного хлопка, отметила инфлюэнсерша, примерив перед камерой подобные брюки из денима. При этом она призвала избегать джинсов из эластичных тканей, которые подчеркивают недостатки фигуры.

Ранее в сентябре стилисты модного бренда Gloria Jeans перечислили простые способы, которые помогут россиянкам выглядеть стройнее с помощью правильно подобранных джинсов. Эксперты назвали расклешенные от бедра джинсы универсальными для всех типов фигуры. Рекомендуется обратить внимание на модели на высокой талии из плотного денима, поскольку они позволят визуально скорректировать зону живота и «вытянуть» силуэт.

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Алина Гостева
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