Курс доллара упал ниже 58 рублей, курс евро подошел к 56 рублям

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 23 сентября, курс доллара упал ниже 58 рублей, что произошло впервые с 19 августа, а курс евро приблизился к 56 рублям, что стало минимумом с 21 июля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 14:00 доллар торгуется на уровне 57,46 рубля, а евро — 56,31 рубля. При этом основные фондовые индексы падают. Индекс Мосбиржи теряет 4,2 процента (2099 пункта), а индекс РТС — 1,31 процента (1159,2 пункта).

Курс рубля вырос до многомесячного максимума на фоне решения о частичной мобилизации в России. В последние месяцы ввиду ряда регуляторных ограничений национальная валюта зависела от объема экспорта и импорта, ограниченного в связи с западными санкциями.

Текущая ситуация вынуждает западные страны вводить новые ограничительные меры, в связи с чем ситуация с импортом становится более неопределенной.