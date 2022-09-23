Турция назвала необоснованными обвинения по использованию в стране карт «Мир»

Турция назвала обвинения по использованию в стране платежной системы «Мир» необоснованными

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын назвал обвинения в адрес Анкары по использованию в стране карт платежной системы «Мир» необоснованными, отметив, что республика пытается найти альтернативные пути в данном вопросе, сообщает РИА Новости.

«Нет оснований для обвинений. Мы не можем запретить приезд российских туристов. Что может быть основой для санкций? Турист приезжает, оплачивает свое питание в кафе, проживание», — заявил он.

Калын, говоря о том, стоит ли ожидать в стране каких-либо изменений, касающихся работы карт «Мир», подчеркнул, что в настоящее время турецкие банки находятся в поиске различных альтернатив.

Ранее Эрдоган поручил министрам разработать с Россией альтернативы платежной системе «Мир». Турецкий лидер заявил, что может принять решение по перспективам использования карт «Мир» в Турции 23 сентября.