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Турция предложила России создать альтернативу платежной системе «Мир»

Президент Турции Эрдоган поручил кабмину разработать с Россией альтернативы системе «Мир»

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил министрам разработать с Россией альтернативы платежной системе «Мир», в ближайшие часы он проведет совещания по этому вопросу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал A Haber.

Эрдоган заявил, что может принять решение по перспективам использования карт «Мир» в Турции 23 сентября. По словам корреспондента A Haber, турецкие ведомства и сами министры уже обратились к Москве с предложением создать альтернативу системе «Мир» и начали переговоры. При этом журналист не уточнил, какие именно альтернативы рассматриваются.

В середине сентября Минфин США допустил введение блокирующих санкций за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России. На фоне этого 19 сентября от обслуживания карт в своих банкоматах и торговых точках, использующихся как эквайер, отказались турецкие банки Is Bankasi и DenizBank.

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Несколькими днями позже такое решение принял ряд банков Армении, Казахстана и Вьетнама. 23 сентября узбекский единый банковский процессинговый центр Uzcard сообщил, что обслуживание карт «Мир» в Узбекистане временно приостановлено по техническим причинам. Дату возобновления обслуживания карт не сообщили.

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Софья Ермакова
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