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В Узбекистане приостановили обслуживание карт «Мир»

В Узбекистане по техническим причинам приостановили обслуживание карт «Мир»

Фото: Shutterstock

Обслуживание карт «Мир» в Узбекистане с 23 сентября временно приостановлено по техническим причинам, сообщил на своем сайте узбекский единый банковский процессинговый центр Uzcard. Дата возобновления обслуживания карт не сообщается.

«Единый общереспубликанский процессинговый центр уведомляет, что в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы Uzcard с 9:00 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживание карт "Мир" в инфраструктуре ПС Uzcard и работу кобейджинговых карт Uzcard—"Мир" за рубежом», — указано на сайте.

При этом в сообщении уточнили, что кобейджинговые карты Uzcard—«Мир» на территории Узбекистана работают в штатном режиме. Как пишет «Коммерсантъ», еще 21 сентября в пресс-службе центра заявляли, что никаких изменений в работе российских карт нет.

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В середине сентября Минфин США допустил введение блокирующих санкций за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России. На этом фоне 19 сентября от обслуживания карт в своих банкоматах и торговых точках, использующихся как эквайер, отказались турецкие банки Is Bankasi и DenizBank. Несколькими днями позже такое решение приняли ряд банков Армении, Казахстана и Вьетнама.

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Софья Ермакова
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