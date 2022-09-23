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Еще две авиакомпании пообещали вернуть деньги за билеты мобилизованным россиянам

S7 и Nordwind вернут деньги мобилизованным россиянам, купившим билеты до 21 сентября

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Еще две российские авиакомпании — S7 и Nordwind — пообещали россиянам в случае призыва полностью вернуть деньги за билеты. Об этом говорится на сайте перевозчиков.

Отмечается, что мобилизованным россиянам, которые купили билеты до 10 часов утра по московскому времени 21 сентября, гарантируют полный возврат средств. Правило распространяется не только на самих призывников, но и на членов их семей, если они собирались лететь вместе.

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Для того чтобы вернуть деньги, гражданам необходимо предъявить один из документов, дающих право на расторжение договора и возврат: повестку, справку из военкомата, мобилизационное предписание или другие подтверждающие факт призыва документы.

Членам семьи призывников для оформления вынужденного возврата необходимо предъявить документ, подтверждающий родство.

22 сентября авиаперевозчик «Аэрофлот» пообещал россиянам в случае призыва полностью вернуть деньги за билеты. В компании назвали вынужденным отказ таких пассажиров от полета.

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Ксения Жарова
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