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«Аэрофлот» пообещал вернуть деньги за билет мобилизованным россиянам

«Аэрофлот» полностью вернет средства россиянам, которые приобрели билет до 21 сентября

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Российская авиакомпания «Аэрофлот» пообещала россиянам в случае призыва полностью вернуть деньги за билеты. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

В компании назвали отказ таких пассажиров от полета вынужденным. Поэтому мобилизованным россиянам, которые приобрели билеты до 21 сентября 2022 года (включительно), гарантируют возврат средств.

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Для того чтобы вернуть деньги, гражданам нужно лично обратиться по месту приобретения авиабилета и предъявить один из документов, подтверждающий право на расторжение договора и возврат денежных средств.

Речь, в частности, идет о мобилизационном предписании, а также написанном в свободной форме документе, свидетельствующем о том, что россиянин обращался за разрешением на выезд с места жительства, и ему было в этом отказано.

Отмечается, что при предъявлении других документов решение о возврате средств будет приниматься при обращении по месту приобретения билета. Более того, вынужденный возврат денег возможен членам семьи призывника, в том числе следующим с
ним на одном рейсе, при предъявлении документов, подтверждающих родство.

Ранее в сентябре в «Аэрофлоте» заявили об отсутствии ограничений на продажу билетов из-за объявленной в РФ частичной мобилизации. В сообщении уточнялось, что авиакомпании группы («Аэрофлот», «Россия» и «Победа») работают в обычном режиме.

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Фариза Бацазова
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