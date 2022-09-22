«Аэрофлот» пообещал вернуть деньги за билет мобилизованным россиянам

«Аэрофлот» полностью вернет средства россиянам, которые приобрели билет до 21 сентября

Российская авиакомпания «Аэрофлот» пообещала россиянам в случае призыва полностью вернуть деньги за билеты. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

В компании назвали отказ таких пассажиров от полета вынужденным. Поэтому мобилизованным россиянам, которые приобрели билеты до 21 сентября 2022 года (включительно), гарантируют возврат средств.

Для того чтобы вернуть деньги, гражданам нужно лично обратиться по месту приобретения авиабилета и предъявить один из документов, подтверждающий право на расторжение договора и возврат денежных средств.

Речь, в частности, идет о мобилизационном предписании, а также написанном в свободной форме документе, свидетельствующем о том, что россиянин обращался за разрешением на выезд с места жительства, и ему было в этом отказано.

Отмечается, что при предъявлении других документов решение о возврате средств будет приниматься при обращении по месту приобретения билета. Более того, вынужденный возврат денег возможен членам семьи призывника, в том числе следующим с

ним на одном рейсе, при предъявлении документов, подтверждающих родство.

Ранее в сентябре в «Аэрофлоте» заявили об отсутствии ограничений на продажу билетов из-за объявленной в РФ частичной мобилизации. В сообщении уточнялось, что авиакомпании группы («Аэрофлот», «Россия» и «Победа») работают в обычном режиме.