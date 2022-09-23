Школьника отстранили от уроков из-за стрижки в стиле 1980-х годов

Kalgoorlie Miner: в Австралии школьника отстранили от уроков из-за стрижки маллет

Руководство средней католической школы Джона Пола в Калгурли, Австралия, отстранило мальчика (имя и фамилия неизвестны) на месяц от уроков из-за стрижки в стиле 1980-х годов. Об этом сообщает издание Kalgoorlie Miner.

По словам матери Петрины Уилсон, ее сыну запретили посещать занятия из-за стрижки маллет, которая представляет собой бритые виски по бокам и удлиненные пряди спереди и сзади. Согласно информации, данная прическа нарушает требования учебного заведения к внешнему виду ученика. «Мой сын стал жертвой, и с ним обращаются так, как будто он плохой человек», — заявила родительница в интервью с журналистами.

В свою очередь, редакторы издания опубликовали историю Уилсон в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta). Многие пользователи сети раскритиковали героиню материала, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Вы подписываете договор, в котором есть пункт о дресс-коде, поэтому ваш ребенок должен его соблюдать. Если вы не согласны, не подписывайте и отправьте ребенка в другую школу. Все просто», «У общества есть правила, которым мы все следуем. Не настраивайте своих детей на неудачи», «У учителей и так достаточно много забот. Конечно, его образование важнее, чем занять позицию руководства школы по этому незначительному вопросу», — возмущались они.

В то же время нашлись те юзеры, которые встали на защиту матери и ее сына. «Какое отношение волосы имеют к обучению?» — задался вопросом один из подписчиков.

В августе в США прошли соревнования на лучшую стрижку маллет. Так, победителем стал восьмилетний Эммитт Бейли из Меномони, штат Висконсин. В качестве приза ребенок получил пару солнцезащитных очков бренда Pit Viper и 2500 долларов (147,8 тысячи рублей) наличными, которые он планирует потратить на картинг.