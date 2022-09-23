В Херсонской области рассказали об иностранных наблюдателях на референдуме
На референдум о вхождении Херсонской области в состав России приехали наблюдатели из других стран. Об этом сообщила председатель ЦИК региона Марина Захарова, передает ТАСС.
«Уже прибыли к нам иностранные наблюдатели, это представители двух стран — Франции и США. Они изъявили желание поехать в отдаленные районы Херсонской области. Мы им предоставили такую возможность», — рассказала она.
Ранее стало известно о прибытии иностранных наблюдателей на референдум в Луганскую народную республику (ЛНР). После получения аккредитации они приступят к своим обязанностям.
Утром 23 сентября в ЛНР, Донецкой народной республике (ДНР), Херсонской и Запорожской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится по 27 сентября включительно.