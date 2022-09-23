Переговоры о восстановлении ядерной сделки с Ираном зашли в тупик

Reuters: переговоры США и Ирана о восстановлении ядерной сделки зашли в тупик

Переговоры США и Ирана о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе зашли в тупик. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.

По информации собеседника агентства, Вашингтон и Тегеран так и не смогли прийти к соглашению, поскольку Иран продолжает наставать на прекращении расследования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о происхождении частиц урана на незадекларированных ядерных объектах.

Представитель США отметил, что на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, участие в которой принимает президент исламской республики Эбрахим Раиси, «не произошло ничего, что указывало бы на готовность Ирана изменить свою позицию».

Собеседник Reuters утверждает, что Тегеран попросил других участников переговоров убедить МАГАТЭ в необходимости прекратить расследование. «Они просят нас и европейские страны оказать давление на МАГАТЭ и его генерального директора [Рафаэля Гросси], чтобы закрыть эти расследования, чего мы делать не будем», — отверг представитель американской администрации.

В конце августа сообщалось, что главным препятствием для достижения договоренностей по восстановлению СВПД стала политическая ангажированность и линия поведения Гросси. «Он опять включает оппозиционера, несмотря на продемонстрированные Ираном благие намерения, и делает это на основании незадокументированных отчетов, полученных от израильской стороны», — отмечал источник, близкий к Высшему совету по национальной безопасности Ирана.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — СВПД, подразумевающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В 2018 году во время президентства Дональда Трампа США заявили о выходе из СВДП и восстановлении санкций против Ирана. Пока Вашингтон не достиг взаимопонимания по восстановлению ядерной сделки.

