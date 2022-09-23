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Терапевт рассказал об опасных для пожилых людей лекарствах

Врач Алексей Хухрев: корвалол и снотворные грозят пожилым людям переломами

Фото: Laurynas Mereckas / Unsplash

Снотворные и антигистаминные препараты грозят пожилым людям переломами, предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев. О том, почему эти лекарства опасны для людей старшего возраста, он рассказал в беседе с «Москвой 24»

Хухрев указал на то, что пожилые люди часто употребляют валокордин и корвалол. «Вот этот коктейль родом из Советского Союза содержит в себе фенобарбитал, который у пожилых людей может очень сильно нарушать координацию движения. Напившись этого, люди могут падать и ломать себе все что угодно», — предостерег врач.

Кроме того, продолжил Хухрев, с аккуратностью следует принимать любые снотворные, транквилизаторы и антигистаминные препараты, так как вместо успокоения они могут вызывать тревогу и сильное эмоциональное возбуждение. «Или давать излишний транквилизирующий эффект, и люди падать начинают, реально ломать себе бедра и прочие вещи. Поэтому с этой группой препаратов надо людям быть очень аккуратными», — заключил врач.

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Александра Лисица
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