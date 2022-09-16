Гинеколог рассказала о правилах приема антибиотиков

Гинеколог Каплина: антибиотики нельзя принимать при наличии лейкоцитов в мазке

Наличие лейкоцитов в мазке является противопоказанием к назначению приема антибиотиков, пояснила гинеколог Ольга Каплина. О правилах приема лекарственных препаратов она рассказала в своем Telegram-канале.

Каплина напомнила, что для назначения антибиотиков требуются жесткие показания. По ее словам, лекарства принимать без обоснования нельзя, так как пострадает микрофлора организма, а после выработается резистентность к препарату.

Антибиотики — это препараты, применяющиеся при бактериальных инфекциях, так как действуя на бактерии пагубно они помогают нашему организму выздороветь Ольга Каплина Гинеколог

В гинекологии системные антибиотики эффективны при лечении инфекций, передаваемых половым путем, после прерывания беременности и акушерских операций, при лечении воспалений органов малого таза, а также бактериальном вагинозе, перечислила гинеколог. Она добавила, что в последнем случае антибиотики назначают редко, так как чаще всего лечение проходит успешно с помощью местных препаратов.

Каплина особо обратила внимание на заболевания, при которых назначение антибиотиков неоправданно. По ее словам, ни местные, ни системные антибиотики не нужно применять при наличии лейкоцитов в мазке. Врач пояснила, что норма количества лейкоцитов у женщин колеблется в зависимости от цикла, наличия эктопии на шейке матки, а также от того, беременна женщина или нет.

Гинеколог предупредила, что залогом успешного исхода лечения является строгое соблюдение курса приема антибиотиков. «Если врач назначил препараты на десять дней, нужно пропить десять дней, если не появилась аллергия. Даже если вам стало легче после пятой таблетки, бросать нельзя! Инфекция вернется вновь, но данный препарат больше не поможет», — подвела итог Каплина.

Ранее Ольга Каплина рассказала, сколько времени требуется женскому организму на восстановление после выкидыша. Она отметила, что через два месяца после потери плода женщина может планировать новую беременность.

