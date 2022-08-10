Врач назвала сроки восстановления организма после выкидыша

Гинеколог Каплина: планировать новую беременность можно через два месяца после выкидыша

Каждой женщине требуется разное время, чтобы восстановиться физически и прийти в себя психологически после выкидыша, рассказала гинеколог, специалист по невынашиванию беременности Ольга Каплина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала обследования, которые нужно пройти после потери плода, и дала советы, как подготовиться к новой беременности.

Длительность восстановления организма после выкидыша зависит от того, на каком сроке женщина потеряла нерожденного ребенка и от ее эмоционального состояния, рассказала гинеколог.

85 процентов женщин, у которых случился выкидыш, могут повторно забеременеть и родить здорового ребенка

«Если прерывание беременности произошло на сроке до 10-12 недель, планировать новую беременность можно сразу же после восстановления менструального цикла, через один-два месяца», — пояснила врач.

При выкидыше на 12-22 неделе срок восстановления должен составлять не менее трех месяцев, а потеря беременности после 22-й недели уже считается мертворождением. В такой ситуации важно позаботиться не только о полноценном обследовании женщины, но и о ее психологическом состоянии, предупредила гинеколог.

После выкидыша женщине необходимо пройти УЗ-диагностику. Специалист оценивает, остались ли в полости матки фрагменты плодного яйца или нет. Если отклонений не выявлено, прогноз на возможность успешного зачатия благоприятный Ольга Каплина Гинеколог

Врач также обязательно должен выяснить, по каким причинам случился выкидыш, добавила Каплина. Их необходимо устранить для предупреждения повторения невынашивания. Если выкидыш случился не из-за хромосомных отклонений плода, женщине нужно пройти тщательно обследование с УЗ-диагностикой органов малого таза, оценкой состояния слизистой оболочки матки, обратила внимание врач.

Также, по ее словам, необходимо провести оценку гормонального профиля, как минимум нужно сдать анализ на ТТГ. Также важно исключить наличие инфекций, передаваемых половым путем.

Собеседница «Ленты.ру» обратила внимание на то, что минимум за три месяца до новой беременности нужно начать прием профилактических доз фолиевой кислоты (не менее 400 мкг), так как дефицит этого важного витамина приводит к тяжелым порокам развития плода. Также, по словам гинеколога, будущая мать должна позаботиться о профилактике дефицита йода и витамина D. Эти элементы важны для развития когнитивных функций будущего ребенка и его костной системы.

Ранее Ольга Каплина назвала единственный метод предупреждения рака матки. Выявить смертельно опасное заболевание можно лишь с помощью регулярных визитов к гинекологу и обследований.

