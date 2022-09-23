Лидер ОПГ «Кусковские» погиб в Донбассе

В Донбассе погиб отбывавший 23-летний срок лидер ОПГ «Кусковские» Куск

Лидер ОПГ «Кусковские» Игорь Куск, отбывавший 23-летний срок в колонии строгого режима по обвинению в убийствах и других тяжких преступлениях, погиб в Донбассе. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн».

По сведениям издания, самолет с телом Куска приземлился в аэропорту Бегишево в Татарстане в пятницу утром, после чего кортеж проследовал в поселок Красный Ключ.

Вдова погибшего Ирина рассказала, что Куск ушел на фронт 25 июля. «Мы писали [с просьбой забрать на фронт] Кадырову. Потом по его письму приехала частная военная компания. В 55 лет у него здоровье было не фонтан, но я знаю, что он и там был в первых рядах, никого не боялся», — сообщила она.

Женщина также рассказала, что погибший служил в рядах ЧВК Вагнера в районе Артемовска (Бахмута). Он погиб 6 сентября от осколка, попавшего в голову.

Осужденного лидера нижнекамской ОПГ, отсидевшего девять лет своего срока, похоронили на алее славы городского кладбища, гроб сопровождал кортеж из сотни автомобилей. На похоронах люди в военной форме произвели три залпа в воздух из автоматов, пишет издание.