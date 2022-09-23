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Онколог рассказал о провоцируемых лишним весом видах рака

Онколог Карасев заявил: лишний вес повышает риск развития рака почек и других органов

Фото: Shutterstock

Ожирение значительно повышает риск появления проблем со здоровьем и может спровоцировать развитие рака, заявил онколог-хирург Иван Карасев. В своем Telegram-канале врач рассказал о видах онкозаболеваний, провоцируемых лишним весом.

По словам Карасева, у людей с избыточным весом онкологические заболевания возникают чаще по ряду причин. Среди основных он назвал хроническое воспаление в организме, повышенное содержание эстрогена, инсулина и инсулиноподобного фактора роста-1 (IGF-1) в крови.

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Онколог отметил, что из-за ожирения возрастает риск колоректального рака, рака молочной железы и матки, простаты, почек и пищевода. Также с избыточным весом связано образование злокачественных опухолей в органах головы и шеи, желчном пузыре, щитовидной и поджелудочной железах. При этом онкозаболевания пищевода, поджелудочной и желчного пузыря лечатся крайне плохо, предупредил Карасев.

В заключение врач напомнил, что, помимо повышенного риска рака, избыточный вес приводит к развитию таких болезней, как патологии сердечно-сосудистой системы, диабет второго типа, гипертония.

Ранее онколог Джордж Нахас перечислил симптомы обнаруженного у Джейн Фонды рака. По его словам, на развитие опасного заболевания в первую очередь могут указывать увеличенные лимфоузлы на шее, в паху или подмышках, боль в груди, кашель или затрудненное дыхание.

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Наталья Обрядина
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