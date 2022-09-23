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Мастер назвал самые болезненные места для татуировок

Мастер Йэн Пэрри назвал ладони и лицо самыми болезненными местами для татуировок

Фото: Steven Erixon / Unsplash

Мастер студии Tattooing Tattoos Йэн Пэрри из Англии назвал самые болезненные на теле места для татуировок. Соответствующий материал приводит The Sun.

По словам специалиста, степень неприятных ощущений зависит от уровня чувствительности конкретного человека. Однако он выделил участки, нанесение рисунков на которые чаще всего вызывает наибольший дискомфорт. Среди них — суставы пальцев, запястья, локти, ребра, лицо и ладони. «Такое ощущение, что твою кожу режут», — высказался эксперт о последних.

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Кроме того, мастер предостерег от тату на внутренней стороне бедер. «Это сверхчувствительная область», — пояснил он. В то же время клиентам с низким болевым порогом англичанин посоветовал не набивать узоры на верхней и нижней частях стопы, щиколотках и ягодицах.

В апреле Йэн Пэрри перечислил главные ошибки клиентов перед нанесением первого тату. Мастер назвал употребление алкоголя неразумным решением перед первым посещением тату-салона, поскольку многие клиенты после сожалеют о размещенном рисунке.

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Алина Гостева
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