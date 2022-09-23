В Кремле оценили сроки присоединения Донбасса к России после референдумов

Песков заявил о действиях парламента и Путина в случае положительного исхода референдумов

Процесс присоединения к России республик Донбасса и других освобожденных территорий после референдумов пройдет быстро, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля не смог более точно оценить сроки, однако выразил уверенность, что процедура вхождения новых территорий в состав России не займет много времени.

Говоря о том, как будет проходить присоединение регионов в случае соответствующих результатов голосования их жителей, Песков отметил, что потребуются «определенные решения и нашего парламента, и президента, подписание необходимых документов». Он подчеркнул, что все процедуры будут выполнены в срок в соответствии с законом.

Утром 23 сентября на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Запорожской и Херсонской областях Украины начались референдумы по вопросу их присоединения к России в качестве субъектов. Голосование продлится до 27 сентября включительно. Местные власти сообщили, что в первые четыре дня оно будет проходить преимущественно на придомовых территориях и с помощью адресного обхода местных жителей, а не на избирательных участках.