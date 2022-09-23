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Бывший казачий атаман перегонял грузовики на фронт и погиб

Бывший казачий атаман Селиванов перегонял грузовики на фронт и погиб в ДТП под Рязанью

Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Бывший атаман отделения «Союза Казаков-Воинов России» Павел Селиванов перегонял колонну новых грузовиков на фронт и устроил смертельное ДТП в Рязанской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По данным издания, 50-летний казак поддерживал проведение спецоперации на Украине и занимался отправкой гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики. Позже мужчина записался в армию и получил звание рядового.

Селиванова отправили перегонять колонну военных КАМАЗов по трассе МоскваАстрахань. Когда колонна находилась под Рязанью, казак не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в проезжавшую фуру Mercedes-Benz. По одной из версий, Селиванов уснул за рулем.

Казачий атаман погиб на месте, 38-летнего водителя Mercedes доставили в больницу.

20 сентября стало известно о смерти 56-летнего актера Сергея Пускепалиса. Он погиб в аварии в Ярославской области: автомобиль Ford Transit, на котором ехал артист, врезался в грузовую машину. Актер направлялся из Ярославля в Москву и хотел перегнать купленный для Донбасса «броневик» — так он назвал списанную инкассаторскую машину.

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Анна Щербакова
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