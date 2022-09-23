Описана обстановка у военкомата в Москве

Мужчины у военкомата в Москве рассказали, как получили повестки

Москвичи с 9 утра стали собираться у военкомата Измайловского района города. Корреспондент «Ленты.ру» описал обстановку у здания военного комиссариата и пообщался с мужчинами, которым пришли повестки, и их родственниками.

По предписанию

22-летний водитель дальнобойных фур Сергей пришел к военкомату после того, как получил мобилизационное предписание. Оно обязывает его самостоятельно явиться в военкомат в случае мобилизации. Мужчина рассказал, что накануне отогнал фуру, предупредил работодателя о том, что уходит, и пообщался с семьей перед отъездом.

Стремно, конечно, ну, а что делать? Бежать сейчас некуда, кругом враги. Да и из страны сейчас не выпустят Сергей водитель

По повестке

Его ровесник Алексей получил повестку 22 сентября лично в руки. «Вчера пришел домой в восемь вечера, вижу, по подъезду трутся какие-то мужики. Не придал значения. Поднялся к себе, вывел собаку, они подходят, спрашивают: "А вы из какой квартиры?" Ну, говорю, из такой-то. А они мне повестку в зубы, и вот я тут. Косить не собираюсь, надо, значит, пойду», — отметил молодой человек.

По словам Алексея, если игнорировать повестку, могут привести в военкомат под конвоем — такое он уже видел.

41-летний старший сержант, тоже водитель, также получил повестку 22 сентября. У военкомата ему сказали отогнать машину и уже через два часа явиться с вещами.

По своему желанию

Также у военкомата оказалась компания нетрезвых мужчин. Они утверждают, что напились для храбрости, а военкомат пришли по своему желанию. Позже их вывели из военкомата к сотрудникам полиции.

Для уточнения

Помимо тех, кто получил мобилизационные повестки, у военкомата собрались мужчины, получившие повестку «для уточнения данных». Кроме тех, кто получил повестки, у военкомата много людей, пришедших со справками о том, что у них отсрочка.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Украины. В нем глава государства объявил о частичной мобилизации в стране.

Как позже уточнил глава Минобороны России Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, они останутся на территории страны. Также не планируют мобилизовать студентов.