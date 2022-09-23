Косметолог назвала пластические операции Нюши

Косметолог Татьяна Баллирано предположила, что певица Нюша сделала ринопластику

Российский косметолог Татьяна Баллирано назвала пластические операции певицы Анны Шурочкиной, выступающей под псевдонимом Нюша. Комментарий эксперта приводит Пятый канал.

Специалистка предположила, что исполнительница подверглась нескольким процедурам по улучшению внешности. По ее словам, среди них есть коррекция носа и губ. «Я считаю, что вмешательство у Нюши есть. Инъекции гиалуроновой кислоты, думаю, у нее сделаны, коррекция губ. Если сравнивать с молодыми фото, по моему мнению, у нее было оперативное вмешательство на носу, ринопластика и так называемый лифтинг лба — поднятие бровей», — заявила собеседница телеканала.

В то же время она не исключила, что звезда могла удалить комки Биша и ввести в подбородок филлеры. По мнению Баллирано, лицо артистки стало узким и заостренным.

Ранее в июле стало известно, что Нюша показала тело через семь месяцев после рождения второго ребенка. На размещенных кадрах видны многочисленные растяжки на животе знаменитости, которые появились во время беременности.