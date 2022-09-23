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В Новосибирске впервые пройдет фестиваль колокольных звонов

Фестиваль колокольных звонов впервые пройдет в Новосибирске в январе 2023 года

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Новосибирске 7 января 2023 года впервые пройдет фестиваль колокольных звонов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, передает ТАСС.

Фестиваль пройдет на Михайловской набережной в формате концертной программы. Участники будут играть на передвижных колокольнях.

Во Всероссийском фестивале колокольных звонов примет участие как минимум один представитель от каждого федерального округа страны. В городской дирекции творческих программ уточнили, что на мероприятии ожидаются участники из Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Каргополя, Колывани, Новосибирска, Крыма, Краснодара, Волгограда и Ставрополя.

Также планируется выступление звонарей на закрытой площадке в храме Новосибирска.

Ранее сообщалось, что в Дагестане 26 сентября пройдет VII Всероссийский фестиваль «Русская сцена», который откроется в Махачкале. Фестиваль соберет творческие коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, Перми, Волгоградской области, а также республик Северного Кавказа. Спектакли представят артисты из 16 театров страны, а количество участников мероприятия составит около 400 человек.

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Сергей Истомин
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