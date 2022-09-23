Попавшего на место преступления робота-курьера оправдали

TechCrunch: робот-курьер Uber заехал на место преступления, так как им управлял оператор

Автономный робот-курьер оказался в центре внимания из-за того, что попал на место преступления. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Журналисты обратили внимание на вирусный ролик в Twitter, на котором робот компании Uber приближается к оцепленному месту преступления в Лос-Анджелесе и пересекает запрещенную территорию. Публикация стала вирусной и за неделю набрала более 20 тысяч лайков. Комментаторов удивило, что робот заметил сигнальные ленты местной полиции, но продолжил движение, когда один из зевак поднял ленту и пропустил робота.

Пользователей соцсетей предположили, что машина не должна была проникать на запрещенную территорию. С журналистами связался руководитель Uber Serve Robotics Али Кашани и оправдал действия робота. По его словам, в момент, когда устройство заезжало на место преступления, им управлял живой оператор.

По словам Кашани, роботы Uber имеют четвертый уровень автономности, то есть самостоятельно передвигаются по городу, но в случае возникновения спорных ситуаций оператор берет управление на себя. В случае появления робота на оцепленной территории оператор совершил ошибку, так как один из прохожих поднял ленту и жестами показал, что машине можно проезжать.

«Робот никогда бы не пересек заграждение, — подчеркнул представитель Uber. По словам Али Кашани, ошибка случилась потому, что, во-первых, машиной управлял оператор, во-вторых, прохожий устранил препятствие для робота, тем самым подтолкнув устройство к совершению правонарушения.

В июле беспилотные такси Cruise заблокировали движение в Сан-Франциско (США) на несколько часов. Из-за неизвестного сбоя специалистам оператора пришлось вручную освобождать проезжую часть от машин.