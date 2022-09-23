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Российский военный осужден за попытку подкупить сотрудника ФСБ

В Саратове суд штрафовал на 250 тыс. руб. военного за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

Саратовский гарнизонный военный суд приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей военнослужащего Пермякова В.А., пытавшегося подкупить сотрудника ФСБ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что в августе 2021 года военный принес в часть нетбук и системный блок, чтобы обработать служебную документацию с последующей постановкой на учет в службе защиты государственной тайны. Через год оперативник ФСБ проводил проверку состояния защиты гостайны и компьютерной безопасности. Он обнаружил в помещении воинской части неучтенные нетбук и системный блок Пермякова. Чтобы избежать негативных последствий, военный предложил силовику взятку в 50 тысяч рублей за возврат ему техники и сокрытии факта несогласованного проноса техники в закрытую зону.

Оперативник ФСБ отказался от денег, тогда Пермяков увеличил сумму взятки до 70 тысяч рублей. Тогда силовик доложил о попытке подкупа своему руководству, после чего военного задержали при передаче денег.

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Любовь Ширижик
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