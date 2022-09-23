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В Приморье на родину вернутся более 50 старообрядцев из США

В Приморский край на историческую родину вернутся более 50 староверов из США

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Приморский край на постоянное проживание вернутся более 50 староверов из США. Об этом сообщается на сайте Русской православной старообрядческой церкви.

Вопрос обустройства старообрядцев на исторической родине обсудили на встрече губернатор края Олег Кожемяко и митрополит Корнилий. По словам Кожемяко, возвращение соотечественников-старообрядцев позволит возродить сельское хозяйство. Так, в регионе уже живут и занимаются сельскими территориями 46 семей — около 200 человек, которые ранее переехали из разных стран Южной Америки.

«Сегодня наши соотечественники возвращаются на свои территории, туда, где ранее их предки обрабатывали земли, выращивали урожай, одними из первых осваивали Приморский край. Это та культура и религия, которые издревле были в России», — добавил Кожемяко.

Митрополит подчеркнул, что вместе с переселением соотечественников также возвращаются «традиции и любовь к родной земле».

Ранее в июле в Бурятии запустили творческий проект по сохранению певческой и обрядовой культуры семейских народов. Так, планируется издание сборника фольклора старообрядцев, в который войдет материал, собранный у старожилов и носителей семейской народной культуры.

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Дарья Рыбак
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