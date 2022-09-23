Киев запросил у стран Запада современные танки для «контрнаступления»

Politico: Украина призвала Запад срочно поставить современные танки для «контрнаступления»

Украина призывает своих западных партнеров экстренно поставить современные танки для «контрнаступления». Об этом сообщает издание Politico.

По информации собеседников издания, знакомых с ситуацией, на фоне контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях американские танки Abrams и немецкие Leopard заняли первое место в списке запросов Вооруженных сил Украины (ВСУ). С ними украинцы рассчитывают добиться большего прогресса в боевых действиях.

При этом западные партнеры не торопятся отправлять Украине вооружение, следует из материала.

«Но высшие представители национальной безопасности в обеих стран медлят с передачей танков, отчасти из-за сложностей с освоением и логистикой», — пишет Politico.

Ранее в интервью Reuters президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Берлин отказывается поставлять Украине вооружения из-за внутренних барьеров, связанных с прошлым. В самом же бундесвере (министерство обороны ФРГ) утверждают, что столкнулись с серьезной нехваткой запасов вооружений.