Зеленский раскритиковал Германию за нежелание передавать Киеву танки

Президент Украины Зеленский потребовал от Германии поставить Киеву танки

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Германию за нежелание поставлять Киеву танки. В интервью газете Bild он призвал правительство ФРГ не смотреть на союзников, а «подать им пример». Об этом пишет ТАСС.

«Я хотел бы обратиться к Германии: вы независимы от других государств, если вы готовы спасти людей​​​... тогда дайте нам эту технику... Если вы этого не хотите — это ваше мнение, но тогда не говорите, что сначала должны США, затем Польша, — нет, каждый должен брать на себя ответственность», — заявил украинский лидер.

Он отметил, что Украина благодарна Берлину за военную и финансовую поддержку, но «для победы ей нужно больше».

«Великобритания передала нам очень много, США дали нам многое, не нужно себя сравнивать с другими государствами. Германия отдала нам очень хорошую технику, мы благодарны за Mars II, за финансовую поддержку... и мы не сравниваем эту поддержку с поддержкой других стран», — добавил он.

Зеленский призвал Германию стать примером для других стран, поставив Украине танки. «Германия — самая сильная экономика в Европе, поэтому она также может подать хороший пример», — указал он.

Ранее в интервью Reuters Зеленский заявил, что Берлин отказывается поставлять Украине вооружения из-за внутренних барьеров, связанных с прошлым. В самом же бундесвере (министерство обороны ФРГ) утверждают, что столкнулись с серьезной нехваткой запасов вооружений.