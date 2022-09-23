Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиян предупредили о дефиците билетов на поезда в Белоруссию и Казахстан

TourDom: на поезда из России в Белоруссию и Казахстан осталось считаное количество мест

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

На поезда из России в Казахстан и Белоруссию практически не осталось свободных мест. О дефиците билетов в соседние безвизовые для россиян страны предупредили в TourDom.

По данным портала, за последнее время поезда из России в Казахстан стали пользоваться у россиян большой популярностью. При этом уехать по некоторым из регулярных маршрутов сейчас крайне непросто. Отмечается, что особенно сильно увеличился спрос на поезда, идущие через Курган в Петропавловск, на ближайшие даты остается считанное количество мест. При этом в TourDom заметили, что еще несколько дней назад составы шли полупустыми. Так, на 24 сентября остается восемь мест на шесть поездов, 25 сентября — 15 билетов на пять поездов. Выбрать любое место и время получится только 28 сентября.

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов. Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов.Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
1 мая 2022

Трудности наблюдаются и по другим российско-казахстанским направлениям. Так, из Омска в Караганду на ближайшую неделю остается не больше пяти билетов. Однако на поезд 1 октября есть полторы сотни доступных вариантов.

Что касается Белоруссии, туда проблематично уехать только 24 сентября — на данный момент в продаже остается не больше пяти свободных билетов. Вместе с тем уже с 25 сентября свободных мест в поездах становится значительно больше.

Ранее в сентябре сообщалось, что стоимость авиабилетов на ближайшие даты в безвизовые для россиян страны, среди которых Израиль, ОАЭ и Казахстан, возросла в десять раз. Так, стоимость перелета в Тель-Авив стартует от 378 тысяч рублей, в Дубай — от 373 тысяч рублей, в Астану (Нур-Султан) — от 134 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Тарифы ЖКХ в России поднимут раньше запланированного
Лидеры G7 назвали нарушением международного права референдумы на Украине
Звезда «Эйфории» вновь сошелся с возлюбленной после расставания
Россиянин устал делать замечания товарищу и убил его ударом ножа в живот
Россияне бросились скупать жилье в популярной пляжной стране
В России захотели собирать больше налогов с бизнеса
В ЦИК ЛНР озвучили явку по результатам первого дня референдума
Россиян предупредили о дефиците билетов на поезда в Белоруссию и Казахстан
МИД заявил о полном соответствии референдумов в ДНР и ЛНР международному праву
Вучич предрек попытку Запада исключить Россию из Совбеза ООН
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.