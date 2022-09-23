Россиян предупредили о дефиците билетов на поезда в Белоруссию и Казахстан

TourDom: на поезда из России в Белоруссию и Казахстан осталось считаное количество мест

На поезда из России в Казахстан и Белоруссию практически не осталось свободных мест. О дефиците билетов в соседние безвизовые для россиян страны предупредили в TourDom.

По данным портала, за последнее время поезда из России в Казахстан стали пользоваться у россиян большой популярностью. При этом уехать по некоторым из регулярных маршрутов сейчас крайне непросто. Отмечается, что особенно сильно увеличился спрос на поезда, идущие через Курган в Петропавловск, на ближайшие даты остается считанное количество мест. При этом в TourDom заметили, что еще несколько дней назад составы шли полупустыми. Так, на 24 сентября остается восемь мест на шесть поездов, 25 сентября — 15 билетов на пять поездов. Выбрать любое место и время получится только 28 сентября.

Трудности наблюдаются и по другим российско-казахстанским направлениям. Так, из Омска в Караганду на ближайшую неделю остается не больше пяти билетов. Однако на поезд 1 октября есть полторы сотни доступных вариантов.

Что касается Белоруссии, туда проблематично уехать только 24 сентября — на данный момент в продаже остается не больше пяти свободных билетов. Вместе с тем уже с 25 сентября свободных мест в поездах становится значительно больше.

Ранее в сентябре сообщалось, что стоимость авиабилетов на ближайшие даты в безвизовые для россиян страны, среди которых Израиль, ОАЭ и Казахстан, возросла в десять раз. Так, стоимость перелета в Тель-Авив стартует от 378 тысяч рублей, в Дубай — от 373 тысяч рублей, в Астану (Нур-Султан) — от 134 тысяч рублей.