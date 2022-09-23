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Цены на билеты в безвизовые для россиян страны увеличились в десять раз

Стоимость авиабилетов в Израиль и ОАЭ возросла в десять раз

Фото: Shutterstock

Стоимость авиабилетов на ближайшие даты в безвизовые для россиян страны, среди которых Израиль, ОАЭ и Казахстан, возросла в десять раз. Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на компанию Biletix.

Так, стоимость перелета в Тель-Авив стартует от 378 тысяч рублей, в Дубай — от 373 тысяч рублей, в Астану (Нур-Султан) — от 134 тысяч рублей. По данным сервиса, цена за билеты в Стамбул на ближайшие даты увеличилась до 100 тысяч рублей, в Баку — до 115 тысяч рублей.

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Дешевле всего обойдутся авиабилеты в Ереван (65 тысяч рублей) и Ташкент (60 тысяч рублей). Представитель компании пояснил, что при анализе учитывались цены как на прямые рейсы, так и на стыковочные. «Стоимость перелета выросла примерно в десять раз», — добавили в Biletix.

Как долго продлится период высоких цен и ажиотажа, до сих пор неясно. Специалисты полагают, что более низкие тарифы стоит ждать лишь во второй половине октября. «Подобный ажиотажный спрос на авиабилеты мы видели в феврале-марте этого года», — добавил эксперт сервиса.

Ранее в сентябре глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что для российских граждан не вводились дополнительные ограничения на выезд за границу в связи с объявленной в стране частичной мобилизацией.

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Фариза Бацазова
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