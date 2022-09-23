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Некоторые избирательные участки в ЛНР закрылись досрочно из-за обстрелов ВСУ

ЦИК: ряд избирательных участков закрылись досрочно из-за обстрелов со стороны Украины
СюжетРеферендум в ЛНР:

Фото: AP

Ряд участковых комиссий, организованных в Луганской народной республике (ЛНР) в рамках референдума о вхождении территории в состав России, закрылись досрочно из-за обстрелов со стороны украинских военных, сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко, пишет ТАСС.

По ее словам, на некоторых участках работа была прекращена раньше из соображений безопасности, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел. «Это в Алчевске, это в Северодонецке, где начали поступать угрозы обстрелов», — подчеркнула она.

Ранее спикер Народного совета (НС) ЛНР Денис Мирошниченко заявил, что вопрос признания результатов референдума о присоединении ЛНР к России останется на совести западных стран. Он подчеркнул, что считает референдум восстановлением исторической справедливости, и назвал его «отправной точкой от настоящего к будущему».

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Марина Совина
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