В ЛНР назвали признание референдума «делом Запада»

Спикер парламента ЛНР Мирошниченко назвал признание референдума «делом Запада»

Вопрос признания результатов референдума о присоединении Луганской народной республики (ЛНР) к России останется на совести западных стран. Об этом заявил спикер Народного совета (НС) ЛНР Денис Мирошниченко, передаетРИА Новости.

Он подчеркнул, что считает референдум восстановлением исторической справедливости, и назвал его «отправной точкой от настоящего к будущему».

«Мы достигли этой точки, финишной прямой той мечты, которую мы еще в 2014 году в своих сердцах, душах положили. Сегодня волнительный момент… Санкции, признать - не признать – это дело Запада, мы все-таки победим, потому что мы — русские люди», — заявил председатель парламента.

Утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.