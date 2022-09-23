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Найдены новые доказательства возникновения жизни на Земле из космоса

На астероиде Рюгу нашли каплю жидкой воды

Фото: 江戸村のとくぞう / Wikimedia

Международная группа ученых, возглавляемая исследователями из Университета Тохоку, нашла новые доказательства возникновения жизни на Земле из космоса, сообщает The Guardian.

В ходе работы специалисты проанализировали образцы пыли, полученные японским зондом «Хаябуса-2» с астероида Рюгу. Аппарат был запущен в 2014 году и вернулся на планету в 2020 году. В объекте, который находился в 300 миллионах километрах от Земли, обнаружили жидкую каплю воды.

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В более ранних исследованиях уже удалось доказать наличие аминокислот и солей в астероидах. Это наводит на выводы, что крупные астероиды могли занести эти вещества, а также воду во время столкновения с Землей.

В марте 2022 года аппарат «Хаябуса-2» доставил на Землю образцы грунта с астероида Рюгу, в которых зафиксировали аминокислоты — органические соединения, которые есть во всех белках и являются основой всего живого на нашей планете.

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Елена Апазиди
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