Найдены новые доказательства возникновения жизни на Земле из космоса

На астероиде Рюгу нашли каплю жидкой воды

Международная группа ученых, возглавляемая исследователями из Университета Тохоку, нашла новые доказательства возникновения жизни на Земле из космоса, сообщает The Guardian.

В ходе работы специалисты проанализировали образцы пыли, полученные японским зондом «Хаябуса-2» с астероида Рюгу. Аппарат был запущен в 2014 году и вернулся на планету в 2020 году. В объекте, который находился в 300 миллионах километрах от Земли, обнаружили жидкую каплю воды.

В более ранних исследованиях уже удалось доказать наличие аминокислот и солей в астероидах. Это наводит на выводы, что крупные астероиды могли занести эти вещества, а также воду во время столкновения с Землей.

В марте 2022 года аппарат «Хаябуса-2» доставил на Землю образцы грунта с астероида Рюгу, в которых зафиксировали аминокислоты — органические соединения, которые есть во всех белках и являются основой всего живого на нашей планете.