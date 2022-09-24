В Бельгии отключат блок АЭС

RTBF: Бельгия отключит реактор на АЭС «Дул» в рамках отказа от атомной энергии

Бельгия приступила к отключению одного из действующих реакторов на АЭС «Дул», которая расположена на берегу Шельды во фламандской провинции Восточная Фландрия рядом с Антверпеном. Об этом сообщил бельгийский телеканал RTBF.

Отмечается, что Бельгия впервые остановит энергоблок АЭС «Дул», который проработал 40 лет и мог обеспечивать до 10 процентов потребления электричества в стране, в рамках отказа от атомной энергии. Отключение реактора планировалось давно, это часть утвержденного в 2003 году бельгийского плана отказа от атомной энергетики, который первоначально предусматривал закрытие к 2025 году семи реакторов, закрывающих около половины потребностей страны.

При этом телеканал подчеркивает, что данное решение вызвало сомнения и разногласия в стране из-за резкого роста цен на энергоносители на фоне войны в Украине.

Ранее сообщалось, что правительство Японии рассчитывает к лету 2023 года увеличить до 17 число действующих атомных реакторов в стране, вводя в эксплуатацию семь из остановленных энергоблоков АЭС в разных частях страны.