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Байден раскрыл ответ США на референдумы на Украине

Байден обещал ответить на референдумы на Украине ужесточением санкций США и союзников
СюжетРеферендум в ДНР:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден рассказал, какими мерами Вашингтон ответит на проведение референдумов на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Байден раскрыл ответ США на референдумы на Украине и заявил, что вместе с союзниками Вашингтон работает над ужесточением санкций.

«Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек для России», — обещал глава государства.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США не стремятся к конфликту с Россией. «Мы уже говорили это и повторим: мы не стремимся к конфликту с Россией. Разумеется, мы внимательно относимся к сдерживанию эскалации в этом конфликте», — отметила она.

23 сентября в ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включит

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Марина Совина
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