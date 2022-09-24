Байден обещал ответить на референдумы на Украине ужесточением санкций США и союзников

Президент США Джо Байден рассказал, какими мерами Вашингтон ответит на проведение референдумов на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Байден раскрыл ответ США на референдумы на Украине и заявил, что вместе с союзниками Вашингтон работает над ужесточением санкций.

«Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над введением дополнительных быстрых и суровых экономических издержек для России», — обещал глава государства.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США не стремятся к конфликту с Россией. «Мы уже говорили это и повторим: мы не стремимся к конфликту с Россией. Разумеется, мы внимательно относимся к сдерживанию эскалации в этом конфликте», — отметила она.

23 сентября в ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включит