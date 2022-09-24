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Белоруссия ввела временный запрет на вывоз зерновых

Правительство Белоруссии на полгода ввело запрет на вывоз зерновых с 24 сентября

Фото: Reuters

Правительство Белоруссии с 24 сентября ввело на полгода запрет на вывоз зерновых, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление Совета министров страны.

«Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства–члены Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения (далее — товары); за пределы таможенной территории ЕАЭС в Республике Беларусь в государства, не являющиеся государствами–членами ЕАЭС, товаров при их помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта», — отмечается в тексте документа.

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В список товаров, которые временно запретили вывозить, вошли пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо, гречиха, овес и прочие злаки – всего 19 позиций. Решение также затрагивает товары, помещенные под таможенные процедуры в Белоруссии до вступления в силу документа и фактический вывоз которых за пределы страны реализуется после вступления постановления в силу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал торговать с Евросоюзом даже в условиях санкций. По его словам, стране «ни в коем случае нельзя уходить из Евросоюза», поскольку для нее это «ближайший сосед».

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Марина Совина
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