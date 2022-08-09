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Лукашенко призвал торговать с ЕС даже в условиях санкций

Президент Белоруссии Лукашенко призвал продолжать работать с рынком ЕС в условиях санкций

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал торговать с Европейским союзом (ЕС) даже в условиях санкций. Об этом он высказался на заседании Совета министров республики по вопросам функционирования экономики в условиях санкций и мерах по их преодолению, передает БЕЛТА.

По словам главы государства, Белоруссии «ни в коем случае нельзя уходить из Евросоюза», поскольку для нее это «ближайший сосед».

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Георгий Нестеров
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