Агроном назвал причины отказаться от посадки плодовых деревьев осенью

Агроном Александр Петров: плодовые деревья не сажают осенью, чтобы они не замерзли

Плодовые деревья не стоит сажать осенью, чтобы они не замерзли, предупредил агроном Александр Петров. Причины отказаться от осенних посадок плодовых деревьев он назвал на лекции в Ботаническом саду биологического факультета МГУ, его слова приводит газета «Раменки».

По его словам, осенью высаживать растения можно, но лучше делать это весной. «Один из аргументов в пользу этого — сейчас в питомниках по большей части распродают остатки коллекций, а значит, выбор весьма небольшой. Конечно, растения можно приобрести со скидкой, но экономия будет весьма сомнительной», — рассказал он.

Кроме того, продолжил он, посаженное осенью деревце может замерзнуть. «Если начало зимы бесснежное и суровое, с морозами минус 18-20 градусов, травмированные при пересадке корни могут быть серьезно повреждены. В свою очередь, когда вы сажаете растение весной, у него есть достаточно времени для того, чтобы укорениться, разрастись и хорошо подготовится к зиме», — заключил агроном.

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