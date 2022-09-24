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Агроном назвал причины отказаться от посадки плодовых деревьев осенью

Агроном Александр Петров: плодовые деревья не сажают осенью, чтобы они не замерзли

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Плодовые деревья не стоит сажать осенью, чтобы они не замерзли, предупредил агроном Александр Петров. Причины отказаться от осенних посадок плодовых деревьев он назвал на лекции в Ботаническом саду биологического факультета МГУ, его слова приводит газета «Раменки».

По его словам, осенью высаживать растения можно, но лучше делать это весной. «Один из аргументов в пользу этого — сейчас в питомниках по большей части распродают остатки коллекций, а значит, выбор весьма небольшой. Конечно, растения можно приобрести со скидкой, но экономия будет весьма сомнительной», — рассказал он.

Кроме того, продолжил он, посаженное осенью деревце может замерзнуть. «Если начало зимы бесснежное и суровое, с морозами минус 18-20 градусов, травмированные при пересадке корни могут быть серьезно повреждены. В свою очередь, когда вы сажаете растение весной, у него есть достаточно времени для того, чтобы укорениться, разрастись и хорошо подготовится к зиме», — заключил агроном.

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Александра Лисица
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