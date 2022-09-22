Россиянам дали рекомендации по правильной защите роз от заморозков

Агроном Морозова: подготовку роз к зимовке на даче надо начать с обрезки слабых побегов

Подготовку кустов роз к зимовке на даче необходимо начать с обрезки слабых побегов и сухих стеблей, посоветовала начальник садово-паркового хозяйства парка «Сокольники» Юлия Морозова. Свои рекомендации по правильной защите цветов от заморозков она дала россиянам в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам агронома, желание как можно скорее «спрятать» розы под укрывной материал для зимовки — одна из самых распространенных ошибок садоводов, однако это может навредить растениям. Начинать подготовку растений к холодному сезону стоит с обрезки сухих стеблей и слабых побегов. Сделать это необходимо до начала октября.

После обрезки роз надо убрать от них подальше опавшую листву, ветки и остальные растительные остатки, в которых обитают различные возбудители болезней, продолжила Морозова. Следующим шагом дачников должно стать опрыскивание растений и почвы вокруг медным, железным купоросом или любыми другими фунгицидами.

Затем, по словам специалистки, необходимо окучить розы и в начале ноября защитить их укрывным материалом, обеспечив тем самым защиту от ветра, снега и дождя. «Идеально для этих целей подходит еловый лапник, который также защищает кусты от животных. Конструкция должна состоять из двух элементов — каркаса и укрывного материала», — добавила Морозова.

Ранее садовод Егор Федоров озвучил правила посадки свеклы и моркови осенью. По его словам, высаживать их на грядки надо в конце октября, за две недели до начала морозов. Это необходимо, чтобы семена не пошли в рост и не погибли из-за сильного холода.