Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден рассказал о знакомстве с 12-летней девочкой в 30-летнем возрасте

Fox News: Байден рассказал, что познакомился с 12-летней девочкой, когда ему было 30 лет
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ron Sachs/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден рассказал, что познакомился с 12-летней девочкой, когда ему было 30 лет, чем вызвал критику и недоумение консервативных американцев. Об этом сообщает Fox News.

Глава государства выступал на встрече с учителями и прервал речь об изменении климата, увидев в толпе знакомую ему женщину. «Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12, мне 30», — заявил он, не прояснив характер отношений.

Консервативные американские деятели назвали поведение президента ненормальным и отметили неоднозначность подобных высказываний. Среди таковых продюсер Тим Грэм, обозреватель New York Post Миранда Девайн, актер Ник Сирси, журналист Кайл Беккер и ведущая Моника Кроули.

В августе Джо Байден вновь перепутал слова во время выступления на мероприятии в Белом доме и случайно пообещал спасти экономику от улучшения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о способной «снести любую западную армию» мощи России
Европе предрекли энерегетический кризис «не на одну зиму»
Азиатская страна приготовилась покупать российское топливо
General Electric предложила двигатель XA100 для истребителя F-35B
Зеленский поручил создать 20 военных администраций в Луганской области
В США заявили о рекордно низком резерве нефти
В Великобритании заявили о развале экономики из-за авантюры Трасс
Китай призвал США выступить против независимости Тайваня
Байден рассказал о знакомстве с 12-летней девочкой в 30-летнем возрасте
В России назвали радикальным вариантом истерии ограничения по въезду в Финляндию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.