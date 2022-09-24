Байден рассказал о знакомстве с 12-летней девочкой в 30-летнем возрасте

Fox News: Байден рассказал, что познакомился с 12-летней девочкой, когда ему было 30 лет

Президент США Джо Байден рассказал, что познакомился с 12-летней девочкой, когда ему было 30 лет, чем вызвал критику и недоумение консервативных американцев. Об этом сообщает Fox News.

Глава государства выступал на встрече с учителями и прервал речь об изменении климата, увидев в толпе знакомую ему женщину. «Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12, мне 30», — заявил он, не прояснив характер отношений.

Консервативные американские деятели назвали поведение президента ненормальным и отметили неоднозначность подобных высказываний. Среди таковых продюсер Тим Грэм, обозреватель New York Post Миранда Девайн, актер Ник Сирси, журналист Кайл Беккер и ведущая Моника Кроули.

В августе Джо Байден вновь перепутал слова во время выступления на мероприятии в Белом доме и случайно пообещал спасти экономику от улучшения.

