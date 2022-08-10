Байден оговорился и пообещал спасти экономику США от улучшения

Президент США Байден оговорился и пообещал остановить улучшение экономики

Президент США Джо Байден вновь перепутал слова во время выступления на мероприятии в Белом доме и случайно пообещал спасти экономику от улучшения. Об этом сообщает РИА Новости.

В своей речи американский лидер призвал конгресс США принять закон о снижении инфляции, после чего заявил о необходимости не допустить улучшения экономической ситуации.

«Это самое последовательное, что может сделать конгресс, чтобы сохранить наш прогресс в вопросе инфляции от улучшения», — сказал он во время пресс-конференции с журналистами. После чего президент США сразу же исправился и объяснил, что имел в виду сохранение прогресса от ухудшения «в правильном направлении».

Это не первый раз, когда американский лидер путает слова. Ранее президент США Джо Байден оговорился и поблагодарил американских солдат за эгоизм, который они проявили в войне на Ближнем Востоке. А во время визита в Израиль Байден допустил оговорку на тему Холокоста. Он перепутал созвучные в английском языке слова honor («честь», «достоинство») и horror («ужас») в речи о возвращении к мемориальному комплексу Яд Вашем (посвящен истории Холокоста).