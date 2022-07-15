Байден потерялся на ковровой дорожке в Палестине

Президент США Байден потерялся на ковровой дорожке во время визита в Палестину

Президент США Джо Байден потерялся на ковровой дорожке во время визита в Палестину и встречи с главой страны Махмудом Аббасом в Вифлееме. Видео момента приводит телеканал «Звезда».

На снятых кадрах видно, как Аббас и Байден останавливаются, проходя мимо палестинского военного оркестра. В этот момент американский лидер будто потерял направление, но Аббас дотронулся до него и показал, куда следует идти. Байден снова пошел, но очень медленной походкой.

Ранее Джо Байден во время визита в Израиль допустил оговорку на тему Холокоста. Он перепутал созвучные в английском языке слова «honor» (честь, достоинство) и «horror» (ужас) в речи о возвращении к мемориальному комплексу Яд Вашем (посвящен истории Холокоста).

Кроме того, недавно Байдена поймали на прочтении одной и той же публичной речи в двух разных выступлениях, в сети стал вирусным подтверждающий это ролик.