Байден перепутал слова и поблагодарил военных США за эгоизм

Байден снова оговорился и похвалил солдат США за эгоизм, проявленный на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден снова перепутал слова и случайно поблагодарил американских солдат за эгоизм, который они проявили в войне на Ближнем Востоке. Об этом сообщает RT со ссылкой на видеотрансляцию Белого дома.

Американский лидер оговорился, когда в рамках своего турне по Ближнему Востоку выступал на арабо-американском саммите в городе Джидда, проходящем в субботу, 16 июля. Он перепутал слова selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).

«Мы всегда будем чествовать храбрость и эгоизм американцев, которые несли службу, включая моего сына, майора Бо Байдена, находившегося в Ираке в течение года», — сказал он.

Ранее Байден потерялся на ковровой дорожке во время визита в Палестину и встречи с главой страны Махмудом Аббасом в Вифлееме. На видео американский лидер в какой-то момент будто потерял направление, но Аббас дотронулся до него и показал, куда следует идти.