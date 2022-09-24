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Комбат «Востока» предупредил о возможном изменении линии фронта

Комбат «Востока» Ходаковский заявил о возможном изменении линии фронта после референдумов

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Комбат батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что после присоединения Донбасс, Запорожской и Херсонской областей линия фронта будет проходить по самой России. Об этом он предупредил в Telegram.

По его словам, присоединятся не только уже подконтрольные территории, но и те, которые еще предстоит взять под контроль, «то есть, отвоевать у противника».

Он добавил, что такие события, как референдум и частичная мобилизация, неразрывно связаны. «Возвращение русских земель и русских людей — это то, о чем говорили и чего желали многие, если не большинство россиян, но желали тогда, когда это произошло бы без их непосредственного участия — как с Крымом», — подчеркнул Ходаковский.

Ранее стало известно, что явка на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях к вечеру первого дня составила больше 15 процентов.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Они продлятся до 27 сентября включительно.

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Сергей Истомин
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