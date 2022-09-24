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В Донбассе, Запорожье и Херсоне озвучили явку по итогу первого дня референдума

В ОП сообщили, что явка на референдумах Донбасса, Херсона и Запорожье больше 15%
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Явка на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях к вечеру первого дня составила больше 15 процентов. Об этом сообщил зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, член Общественной палаты России Александр Холодов. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, на вечер пятницы, 23 сентября, явка в Херсонской области была 15,31 процента от общего числа избирателей, в это время в Запорожской области явка составила 20,52 процента. Явка на референдуме в ЛНР составила 21,97 процента, в ДНР — 23,64 процента, добавил Холодов.

Он подчеркнул, что такие цифры «показывают серьезную активность избирателей».

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Они продлятся до 27 сентября включительно.

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Сергей Истомин
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