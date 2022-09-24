В Венгрии назвали условие урегулирования кризиса на Украине

Глава МИД Венгрии Сиярто заявил о необходимости диалога между США и Россией

Кризис на Украине не получится урегулировать без достижения договоренности между Россией и США, вне зависимости от того, устраивает такой исход остальные государства или нет. Такое условие назвал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, пишет РИА Новости.

По его словам, российско-американский диалог необходим. «Я считаю — хотя, возможно, я ошибаюсь, и это непопулярная позиция — но я действительно считаю, что без договоренности между Россией и США, без обсуждений между Россией и США эту ситуацию не удастся разрешить, нравится нам это или нет», — подчеркнул Сиярто.

Кроме того, он прокомментировал возможность отправки сил НАТО на Украину, которая на протяжении многих месяцев муссируется в западных СМИ. Глава МИД Венгрии уточнил, что до сих пор соглашения между странами альянса позволяли избежать размещения союзных сил на Украине.

Ранее Сиярто оценил возможность снятия европейскими странами введенных против России санкций. По его словам, в настоящее время этот вопрос не обсуждается. При этом министр не смог однозначно ответить, могут ли западные государства задуматься об ослаблении антироссийских санкций в случае возникновения зимой дефицита энергоносителей.