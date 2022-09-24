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В Венгрии оценили возможность снятия европейскими странами санкций с России

Глава МИД Венгрии Сиярто заявил, что в Европе не обсуждают снятие санкций с России
Петер Сиярто

Петер Сиярто. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто в интервью РИА Новости оценил возможность снятия европейскими странами введенных против России санкций. По его словам, в настоящее время этот вопрос не обсуждается.

Венгерскому министру задали вопрос о том, ведутся ли в Евросоюзе обсуждения о снятии с России введенных ограничений. «Нет, нет, все ровно наоборот», — заявил он.

При этом Сиярто не смог однозначно ответить, могут ли западные государства задуматься об ослаблении антироссийских санкций в случае возникновения зимой дефицита энергоносителей.

Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер объяснил, почему Германия не может позволить себе полностью отказаться от российского газа. По его словам, необходимо добиться прекращения конфликта на Украине и остановки введения новых антироссийских санкций, из-за которых в европейских странах начался дефицит энергоресурсов.

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Марина Совина
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