В Венгрии оценили возможность снятия европейскими странами санкций с России
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто в интервью РИА Новости оценил возможность снятия европейскими странами введенных против России санкций. По его словам, в настоящее время этот вопрос не обсуждается.
Венгерскому министру задали вопрос о том, ведутся ли в Евросоюзе обсуждения о снятии с России введенных ограничений. «Нет, нет, все ровно наоборот», — заявил он.
При этом Сиярто не смог однозначно ответить, могут ли западные государства задуматься об ослаблении антироссийских санкций в случае возникновения зимой дефицита энергоносителей.
Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер объяснил, почему Германия не может позволить себе полностью отказаться от российского газа. По его словам, необходимо добиться прекращения конфликта на Украине и остановки введения новых антироссийских санкций, из-за которых в европейских странах начался дефицит энергоресурсов.