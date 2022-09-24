Юрист назвал россиянам способ снизить налог на квартиру

Юрист Уткин заявил, что снизить налог на квартиру можно через суд и переоценку

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам способ снизить налог на квартиру.

По его словам, налог на квартиру напрямую зависит от ее кадастровой стоимости. При этом снизить его, если вдруг собственника не устроит сумма изысканий, можно лишь через суд и переоценку.

В то же время сделать это сейчас проблематично, поскольку последние 8-10 лет вся капитальная недвижимость в вопросе кадастровой стоимости максимально приближена к рыночной.

«Система не идеальна. Поэтому старая хрущевка вполне может по кадастру стоить столько же, сколько и новый монолитный дом», — пояснил специалист.

По словам специалиста, в первую очередь часть квартиры налогом не облагается — речь о 20 квадратных метрах. Кроме того, процентная ставка налогообложения будет зависеть от кадастровой стоимости.

Ранее в России захотели снизить налог от сдачи в аренду апартаментов. Сейчас собственники апартаментов должны зарегистрировать ИП или ООО и платить шесть процентов от поступлений, если речь идет об упрощенной системе налогообложения. Минфин и ФНС планируют позволить таким гражданам оформлять статус самозанятого и возвращать в бюджет четыре процента от дохода.