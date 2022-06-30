Россиянам захотели разрешить больше зарабатывать на одном типе жилья

«Ъ» заявил о намерении Минфина и ФНС снизить налог на доходы от сдачи апартаментов

Российские власти захотели разрешить гражданам легально больше зарабатывать на сдаче в аренду апартаментов. С предложением снизить налог на доходы для владельцев этого типа жилья выступили Минфин и ФНС, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас собственники апартаментов, сдающие недвижимость в аренду, должны зарегистрировать ИП или ООО и платить шесть процентов от поступлений, если речь идет об упрощенной системе налогообложения. Ведомства планируют позволить таким гражданам оформлять статус самозанятого и возвращать в бюджет четыре процента от дохода.

Замруководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства «Опоры России» Дарья Мартынова назвала предложенную меру крайне важной для обеления рынка. Однако в Минфине считают, что до запуска инициативы необходимо определить правовой статус апартаментов в законодательстве — до сих пор нет четкого понятия, какие из подобных помещений следует считать жильем. Кроме того, в ведомстве опасаются, что облегченным налоговым режимом станут злоупотреблять владельцы гостиниц.

Ранее на приобретение апартаментов в новостройках предложили распространить льготную ипотеку. По словам председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, для реализации меры придется пересматривать базовые социально направленные задачи программы или признавать строящиеся апартаменты жильем.